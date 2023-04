ATP Banja Luka 2023, Francesco Maestrelli eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni da Elias Ymer (Di lunedì 17 aprile 2023) Niente da fare per Francesco Maestrelli. Il nostro portacolori (n.168 del ranking) si è dovuto arrendere allo svedese Elias Ymer (n.139 ATP) nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP250 di Banja Luka, sulla terra rossa bosniaca. Maestrelli si è arreso sullo score di 7-5 6-4, al cospetto di un Ymer più solido da fondo. Nel primo set l’avvio del giovane giocatore italiano è stato buono: avanti di un break nel secondo game, dopo aver salvato un break-point in apertura. Lo svedese, però, quindici dopo quindici ha messo in difficoltà nello scambio Maestrelli, costretto prima a cedere il servizio nel quinto game e poi nell’undicesimo, in un momento molto importante ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Niente da fare per. Il nostro portacolori (n.168 del ranking) si è dovuto arrendere allo svedese(n.139 ATP)dell’ATP250 di, sulla terra rossa bosniaca.si è arreso sullo score di 7-5 6-4, al cospetto di unpiù solido da fondo. Nel primo set l’avvio del giovane giocatore italiano è stato buono: avanti di un break nel secondo game, dopo aver salvato un break-point in apertura. Lo svedese, però, quindici dopo quindici ha messo in difficoltà nello scambio, costretto prima a cedere il servizio nel quinto game e poi nell’undicesimo, in un momento molto importante ...

