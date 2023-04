ATP 500 Barcellona: tabellone e avversari degli italiani (Di lunedì 17 aprile 2023) Ha già preso il via con i turni di qualificazione l’ATP 500 di Barcellona, che si prepara a scaldare un’altra settimana di grande tennis. Sono diversi gli azzurri che prenderanno parte alla competizione, a partire Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, che dovrebbero scendere in campo a partire da domani. Andiamo dunque a vedere cosa gli riserva il tabellone e dove vedere le gare in diretta. ATP 500 Barcellona, il tabellone (Photo credit: Instagram/lore musetti)Al momento sono tanti gli italiani coinvolti nella competizione con Francesco Passaro, Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi che saranno impegnati dai 32esimi, con gli ultimi due che sono usciti vincitori dai rispettivi turni di qualificazione. Passaro si prepara ad affrontare Verdasco, mentre Giustino se la vedrà con Sevcenko e infine Arnaldi con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Ha già preso il via con i turni di qualificazione l’ATP 500 di, che si prepara a scaldare un’altra settimana di grande tennis. Sono diversi gli azzurri che prenderanno parte alla competizione, a partire Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, che dovrebbero scendere in campo a partire da domani. Andiamo dunque a vedere cosa gli riserva ile dove vedere le gare in diretta. ATP 500, il(Photo credit: Instagram/lore musetti)Al momento sono tanti glicoinvolti nella competizione con Francesco Passaro, Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi che saranno impegnati dai 32esimi, con gli ultimi due che sono usciti vincitori dai rispettivi turni di qualificazione. Passaro si prepara ad affrontare Verdasco, mentre Giustino se la vedrà con Sevcenko e infine Arnaldi con ...

