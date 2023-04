Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : La mia chiacchierata con Orlando #Urbano, ex ds del Novara che trattò con la #Juve la cessione di #Barbieri: 'Prest… - fedetempesta72 : RT @_Morik92_: Una delle poche note liete del Mapei è stato sicuramente l'impiego dal 1' di Tommaso #Barbieri. La #Juve, per superare la co… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Urbano (ex ds Novara) su Barbieri: 'Prestazione da 6.5, la Juve lo strappò all'Atletico Madrid. Può… - Romanito_21 : RT @_Morik92_: Una delle poche note liete del Mapei è stato sicuramente l'impiego dal 1' di Tommaso #Barbieri. La #Juve, per superare la co… - _Morik92_ : Una delle poche note liete del Mapei è stato sicuramente l'impiego dal 1' di Tommaso #Barbieri. La #Juve, per super… -

In Liga i Blancos, dopo il successo casalingo per 0 - 2 contro il Cadice, firmato Nacho e Asencio, sono secondi, a - 11 dalla capolista Barcellona e a + 2 dall'. I loro 62 punti sono ...La big vende ben 9 giocatori in estate: l'di Simeone beffa la Juventus per uno dei top player La Juventus vuole cercare di sfruttare le occasioni di mercato che potrebbero presentarsi in estate, soprattutto dalla Premier ...... 'AS' evidenzia il nuovo stop del Barcellona e l'avvicinamento minaccioso del Realin ... Vittoria per 2 - 1 anche dell'...

Atletico Madrid, scatta il rinnovo di un giocatore chiave Calciomercato.com

La partita Chelsea - Real Madrid di Martedì 18 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la gara valida per il ritorno dei quarti di finale ...Il colombiano, al secondo gol consecutivo, si svincolerà a giugno. Piace alla società, un po' meno a Sarri che non lo considera ...