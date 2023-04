Atletica: maratona di Boston, vincono i keniani Chebet e Obiri (Di lunedì 17 aprile 2023) Boston, 17 apr. - (Adnkronos) - Il primatista del mondo e pluricampione olimpico di maratona, Eliud Kipchoge, fallisce la vittoria a Boston e vede allontanarsi il progetto di vincere tutte le majors, considerando anche l'altro tassello mancante di New York. Una gara iniziata su ritmi elevati (14:17 al quinto chilometro), poi scesa di frequenze e con il disturbo di una leggera pioggia (1h02:19 a metà corsa), che ha visto l'atto decisivo dopo il 30° chilometro, con Kipchoge incapace di reagire allo strattone impresso dal tanzaniano Gabriel Geay. Un ritardo via via cresciuto fino a oltre due minuti, per un sesto posto finale di Kipchoge in 2h09:23, con la 18esima maratona della carriera portata fino in fondo, e la terza sconfitta, per un curriculum senza eguali. Nell'ultimo tratto di gara il podio è fatto con il keniano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023), 17 apr. - (Adnkronos) - Il primatista del mondo e pluricampione olimpico di, Eliud Kipchoge, fallisce la vittoria ae vede allontanarsi il progetto di vincere tutte le majors, considerando anche l'altro tassello mancante di New York. Una gara iniziata su ritmi elevati (14:17 al quinto chilometro), poi scesa di frequenze e con il disturbo di una leggera pioggia (1h02:19 a metà corsa), che ha visto l'atto decisivo dopo il 30° chilometro, con Kipchoge incapace di reagire allo strattone impresso dal tanzaniano Gabriel Geay. Un ritardo via via cresciuto fino a oltre due minuti, per un sesto posto finale di Kipchoge in 2h09:23, con la 18esimadella carriera portata fino in fondo, e la terza sconfitta, per un curriculum senza eguali. Nell'ultimo tratto di gara il podio è fatto con il keniano ...

