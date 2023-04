Atletica | De Benedittis | “Nessun complotto nel caso Schwazer Nel 2016 dopato con la stessa sostanza del 2012”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nuovo appuntamento di Athletics2U, il format a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo dell’. Ospite del nostro Christian Marchetti è il Presidente ACSI Italia, Roberto De, nonché uno dei maggiori esperti delAlex. Proprio sulla vicenda che ha coinvolto l’atleta, il 13 aprile 2023 la piattaforma streaming Netflix ha aggiunto al proprio catalogo una docuserie di quattro puntate dedicata al marciatore sospeso per doping, portabandiera di una battaglia per dimostrare la sua innocenza. Una data di uscita che è a ridosso dell’archiviazione da parte della Procura di Bolzano che, di fatto, mette una pietra sopra la teoria di unai danni dell’atleta: “Le sentenze bisogna prenderle tutte, c’è stata una lunghissima ...