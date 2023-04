Atalanta, no aggancio all’Inter: favore da Cabral e dalla Fiorentina (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter evita quantomeno l’aggancio da parte dell’Atalanta. Nel posticipo di Serie A contro la Fiorentina finisce 1-1, con pareggio di Cabral su rigore. aggancio EVITATO – L’Atalanta vincendo avrebbe ripreso al quinto posto l’Inter. Così non è, perché la Fiorentina impone l’1-1 in una partita dove però è la squadra di Vincenzo Italiano ad avere la quasi totalità delle occasioni. Nella prima mezz’ora meglio i viola, con diverse opportunità che però non finiscono dentro. Ne ha due Nicolas Gonzalez, una fuori di un soffio e una parata da Marco Sportiello con un prodigio. Al 37’ però, alla prima vera occasione, a passare è l’Atalanta: incertezza difensiva, si infila Joakim Maehle in anticipo e complice una deviazione fa 0-1. Anche ammonito, per esultanza ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter evita quantomeno l’da parte dell’. Nel posticipo di Serie A contro lafinisce 1-1, con pareggio disu rigore.EVITATO – L’vincendo avrebbe ripreso al quinto posto l’Inter. Così non è, perché laimpone l’1-1 in una partita dove però è la squadra di Vincenzo Italiano ad avere la quasi totalità delle occasioni. Nella prima mezz’ora meglio i viola, con diverse opportunità che però non finiscono dentro. Ne ha due Nicolas Gonzalez, una fuori di un soffio e una parata da Marco Sportiello con un prodigio. Al 37’ però, alla prima vera occasione, a passare è l’: incertezza difensiva, si infila Joakim Maehle in anticipo e complice una deviazione fa 0-1. Anche ammonito, per esultanza ...

