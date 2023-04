Atalanta | no aggancio all’Inter | favore da Cabral e dalla Fiorentina

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter evita quantomeno l’da parte dell’. Nel posticipo di Serie A contro lafinisce 1-1, con pareggio disu rigore.EVITATO – L’vincendo avrebbe ripreso al quinto posto l’Inter. Così non è, perché laimpone l’1-1 in una partita dove però è la squadra di Vincenzo Italiano ad avere la quasi totalità delle occasioni. Nella prima mezz’ora meglio i viola, con diverse opportunità che però non finiscono dentro. Ne ha due Nicolas Gonzalez, una fuori di un soffio e una parata da Marco Sportiello con un prodigio. Al 37’ però, alla prima vera occasione, a passare è l’: incertezza difensiva, si infila Joakim Maehle in anticipo e complice una deviazione fa 0-1. Anche ammonito, per esultanza ...

I nerazzurri non riescono a trovare il gol e si fanno battere dal Monza, che inguaia i nerazzurri (che ora rischiano l'da parte dell'). Il Napoli non riesce a portare a casa la ... Difficile salvare i singoli, i titolari, i cambi, un reparto, uno dei due tempi da 45' che hanno inchiodato l'alla cara e vecchia sesta posizione. Nessunall'Inter, perché contro il Bologna non c'è fame, non c'è fantasia, non c'è intensità. Arriva dall'ex, Orsolini, la beffa più amara, ...

L’Atalanta pareggia 1-1 a Firenze e fallisce l’aggancio all’Inter — battuta sabato dal Monza — al quinto posto in classifica. Decidono un gol di Maehle nel primo tempo e il rigore di Cabral al 56’.Termina con un pareggio la trentesima giornata del campionato di Serie A: un punto per parte tra Fiorentina ed Atalanta al 'Franchi' ...