Atalanta | le pagelle di CM | Sportiello miracoloso | Maehle spinge e segna | Boga si mangia i 3 punti

(Di lunedì 17 aprile 2023)7: sempre sicuro nel corso dei 90’. Interventoquello in presa bassa sulla zuccata di Bonaventura in pieno recupero....

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:Fiorentina -Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo FIORENTINA: Gonzalez: ...Ledi Fiorentina -1 - 1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Franchi la sblocca Maehle nel primo tempo con un grande ...Di seguito ecco le immagini salienti di Fiorentina -. LE

Serie A - Le pagelle di Fiorentina-Atalanta 1-1: Cabral anima viola, Toloi sbaglia tutto Eurosport IT

Terracciano 6: attento nelle uscite, l’Atalanta non tira mai in porta, è incolpevole sul gol. Dodò 6,5: fisicamente dominante, fa venire il mal di testa a Zappacosta che non lo vede praticamente mai.Fiorentina-Atalanta 1-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 30ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino ...