Atalanta, Ederson: “Potevamo vincere, ma il pareggio non ci abbatte” (Di lunedì 17 aprile 2023) Ederson ha commentato il pareggio del Franchi ai microfoni di Dazn. “La Fiorentina è una squadra che sta bene, stanno aumentando la loro autostima. Potevamo vincere, ma il pareggio non ci abbatte: siamo ancora lì in classifica”. Poi ha concluso: “Io e Cabral siamo amici, non so chi parla meglio l’italiano tra noi due ma lui si sta ambientando molto bene in Italia. In campo però tra noi diventa una battaglia“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023)ha commentato ildel Franchi ai microfoni di Dazn. “La Fiorentina è una squadra che sta bene, stanno aumentando la loro autostima., ma ilnon ci: siamo ancora lì in classifica”. Poi ha concluso: “Io e Cabral siamo amici, non so chi parla meglio l’italiano tra noi due ma lui si sta ambientando molto bene in Italia. In campo però tra noi diventa una battaglia“. SportFace.

