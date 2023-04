Assunzioni docenti, il piano: immissioni da GPS sostegno. Fra maggio e giugno concorso straordinario ter (Di lunedì 17 aprile 2023) Si preannuncia una primavera-estate molto calda quella che sta per arrivare: a breve potrebbe partire il concorso straordinario ter per i precari. Poi per le Assunzioni si prevede la chiamata da Gps sostegno. Ecco il piano del Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) Si preannuncia una primavera-estate molto calda quella che sta per arrivare: a breve potrebbe partire ilter per i precari. Poi per lesi prevede la chiamata da Gps. Ecco ildel Ministero. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Assunzioni docenti, il piano: immissioni da GPS sostegno. Fra maggio e giugno concorso straordinario ter - uil_rua : RT @scuolainforma: Assunzioni docenti, il piano del Ministero in tre step per l’anno scolastico 2023/24 - scuolainforma : Assunzioni docenti, il piano del Ministero in tre step per l’anno scolastico 2023/24 - AniefTorino : Anief su La Tecnica della scuola - Assunzioni docenti da Gps su materia e vincoli mobilità, il silenzio di Bruxelle… - TecnicaScuola : Assunzioni docenti da Gps su materia e vincoli mobilità, il silenzio di Bruxelles non è un buon segno e il tempo st… -