Assoluti nuoto Riccione 2023 | Pilato brilla nei 50 rana | bene Quadarella nei 400 stile

La protagonista della sessione mattutina dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2023 di nuoto, in programma a Riccione, non può che essere benedetta Pilato. Attesa nei 50 rana donne, non ha deluso le aspettative e si è imposta con il crono di 29.84. Staccate Arianna Castiglioni (30.39) e Martina Carraro (30.92), rispettivamente seconda e terza. Sorpresa invece nella gara maschile, in cui Nicolò Martinenghi è stato preceduto da Simone Cerasuolo di due centesimi (26.94 contro 26.92). Salvo sorprese sarà lotta a due per il titolo dato che Federico Poggio si è fermato a 27.30. Per i Mondiali, invece, servirà scendere sotto il 26.85. I RISULTATI DI TUTTE LE GARE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO

