Assoluti nuoto Riccione 2023: nei 400 stile terzo pass iridato per Quadarella, bene anche Pilato e Panziera (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli Assoluti primaverili di Riccione si chiudono con altri tre pass mondiali conquistati dalle nostre ragazze del nuoto. benedetta Pilato, pur non riuscendo a migliorare il gran tempo fatto segnare in mattinata, vince i 50 rana e riesce in ogni caso a conquistare un posto a Fukuoka grazie al 30.08 con il quale è riuscita a prevalere su Arianna Castiglioni e Martina Carraro. Margherita Panziera la emula nei 200 dorso, vinti con un crono di 2’08?12: gara senza storia, con Toni e Furfaro – salite anch’esse sul podio – arrivate con più di cinque secondi di ritardo dalla classe ’95. Ma la vera dominatrice di questi cinque giorni è stata Simona Quadarella, che dopo i 200, 800 e 1500 metri, si impone senza troppi patemi anche nei 400, ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Gliprimaverili disi chiudono con altri tremondiali conquistati dalle nostre ragazze deldetta, pur non riuscendo a migliorare il gran tempo fatto segnare in mattinata, vince i 50 rana e riesce in ogni caso a conquistare un posto a Fukuoka grazie al 30.08 con il quale è riuscita a prevalere su Arianna Castiglioni e Martina Carraro. Margheritala emula nei 200 dorso, vinti con un crono di 2’08?12: gara senza storia, con Toni e Furfaro – salite anch’esse sul podio – arrivate con più di cinque secondi di ritardo dalla classe ’95. Ma la vera dominatrice di questi cinque giorni è stata Simona, che dopo i 200, 800 e 1500 metri, si impone senza troppi pateminei 400, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Nuoto #AssolutiRiccione | Nei 400 stile libero arriva il terzo pass iridato per Simona #Quadarella. Obiettivo ragg… - SwimmerShopit : Assoluti 2023 | Finali Day4: le interviste in zona mista - WayHaught97 : RT @Eurosport_IT: Missione compiuta! ???????? #EurosportNUOTO | #Nuoto | #Assoluti2023 - Eurosport_IT : Missione compiuta! ???????? #EurosportNUOTO | #Nuoto | #Assoluti2023 - glooit : Nuoto:Assoluti;Pilato vince i 50 rana e stacca pass per mondiali leggi su Gloo -