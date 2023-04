Assoluti nuoto Riccione 2023 | i risultati di tutte le gare

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tutti idei Campionati Italianiprimaverilidi, in programma adal 13 al 17 aprile: ecco le informazioni per seguirele. I migliori nuotatori del Bel Paese tornano in acqua per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma non solo. In palio ci sono anche le qualificazioni per i Mondiali di Fukuoka, in Giappone (23-30 luglio), con gli atleti che vanno a caccia dei tempi limite. La formula sarà quella di batterie e finali perle, ad eccezione degli 800 e 1500 stile libero e delle staffette, che verranno disputate a serie. Di seguito, idiledeglidi ...

Vincitore di due titoli ai Campionati Italianidi, nel 1974 viene premiato con una borsa di studio come miglior Atleta Studente, che impiega per l'acquisto di una Petri, la sua prima ...Ottima prova dei nuotatori e nuotatrici toscane agliin scena a Riccione , manifestazione qualificante per i mondiali diche si terranno quest'estate a Fukuoka in Giappone. A brillare nella vasca olimpica sono stati Leonardo Deplano, Sara ...Grandi soddisfazioni, in casa CSR, dai CampionatiUnipolSai primaverili di. La genolese Sara Curtis, atleta CSR tesserata Team Dimensione, ha conquistato un sorprendente titolo italiano nei 50 stile libero, qualificandosi ad ...

Nuoto: Assoluti di Riccione, Pilato già in tempo valido per i Mondiali Agenzia ANSA

Un obiettivo che si voleva a qualunque costo. Sta meglio Benedetta Pilato, non al top, ma il peggio sembra passato. Non sono stati mesi semplici per la 18enne pugliese, desiderosa di andare forte in p ...Nicolò Martinenghi si porta a casa il titolo italiano agli Assoluti di Riccione nei 50 rana. Il suo tempo non è di quelli che incanta, ma alla fine gli basta per fregiarsi del titolo. Senza il tempo ...