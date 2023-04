(Di lunedì 17 aprile 2023) Ildi poco a Gregorioneilibero aglididi Riccione. Nuota “provando nuove strategie”, col freno a mano tirato, tenendosi per non andare troppo forte nei primi 500 metri. Una tattica da poter utilizzare in situazioni particolari ma che non ripeterà quando sarà il momento decisivo. Vince in 14’49?02 con il tempo limite fissato a 14’48?00. “Io sono soddisfatto dei miei– dice il campione del mondo deie d’Europa degli 800 – Questa gara l’ho impostata in maniera differente,ando più lento fino agli 800 per poi accelerare: mi sono frenato molto poiché non è nella mia indole. Però è questo il periodo in cui provare”. (Fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DBM_Media : Anche questa edizione degli Assoluti Unipolsai di Nuoto si è conclusa: molte conferme e giovani promesse hanno emoz… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Assoluti di Nuoto, Paltrinieri manca il pass mondiale nei 1500 stile - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Assoluti di Nuoto, Benny Pilato vola al Mondiale nei 50 rana - angelo_perfetti : Assoluti di Nuoto, Paltrinieri manca il pass mondiale nei 1500 stile - angelo_perfetti : Assoluti di Nuoto, Benny Pilato vola al Mondiale nei 50 rana -

Gliprimaverili di Riccione si chiudono con altri tre pass mondiali conquistati dalle nostre ragazze del. Benedetta Pilato , pur non riuscendo a migliorare il gran tempo fatto segnare in ...Vincitore di due titoli ai Campionati Italianidi, nel 1974 viene premiato con una borsa di studio come miglior Atleta Studente, che impiega per l'acquisto di una Petri, la sua prima ...Ottima prova dei nuotatori e nuotatrici toscane agliin scena a Riccione , manifestazione qualificante per i mondiali diche si terranno quest'estate a Fukuoka in Giappone. A brillare nella vasca olimpica sono stati Leonardo Deplano, Sara ...

Nuoto: Assoluti di Riccione, Pilato già in tempo valido per i Mondiali Agenzia ANSA

Benedetta Pilato apre l'ultima sessione degli Assoluti di Riccione vincendo i 50 rana con il tempo di 30"08 che le vale il pass per i mondiali di Fukuoka. La pugliese già in batteria con 29"84 aveva n ...Benedetta Pilato apre l’ultima sessione degli Assoluti UnipolSai vince i 50 rana con 3008. Trova subito la bracciata e nuota verso il Giappone. I posti in tribuna allo Stadio del Nuoto di Riccione ...