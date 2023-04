Assoluti di Nuoto | Benny Pilato vola al Mondiale nei 50 rana

(Di lunedì 17 aprile 2023) Riccione – Gran finale. Benedettaapre l’ultima sessione degliUnipolSai vince i 50con 30?08. Trova subito la bracciata e nuota verso il Giappone. I posti in tribuna allo Stadio deldi Riccione sono sold out, il pubblico si alza in piedi ad applaudirla., che già in batteria con 29?84 aveva nuotato sotto il tempo valido per qualificarsi ai mondiali di Fukuoka (30?20 e 30? netto), “Un pass che volevo ad ogni costo – dice la campionessaed europea dei 100, argento a Budapest e Roma 2022 nei 50, allenata da Vito D’Onghia per Fiamme Oro e Aniene – Ho sparato il tempone al mattino. Il pomeriggio so di andare sempre un po’ meno veloce. Però sono contenta. Un mese fa non sapevo neanche se avrei partecipato ...

Gliprimaverili di Riccione si chiudono con altri tre pass mondiali conquistati dalle nostre ragazze del. Benedetta Pilato , pur non riuscendo a migliorare il gran tempo fatto segnare in ...Vincitore di due titoli ai Campionati Italianidi, nel 1974 viene premiato con una borsa di studio come miglior Atleta Studente, che impiega per l'acquisto di una Petri, la sua prima ...Ottima prova dei nuotatori e nuotatrici toscane agliin scena a Riccione , manifestazione qualificante per i mondiali diche si terranno quest'estate a Fukuoka in Giappone. A brillare nella vasca olimpica sono stati Leonardo Deplano, Sara ...

