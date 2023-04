Assoluti di Nuoto | Benny Pilato cerca il pass mondiale nei 50 rana

(Di lunedì 17 aprile 2023) Benedettaha già il tempo per i Mondiali di Fukuoka. Nell’ultima batteria dei 50aglidi Riccione, l’azzurra nuota sotto i trenta secondi e chiude in 29?84 che sarebbe già il tempo valido per qualificarsi a Fukuoka. Ma bisogna ripeterlo in finale. “Sinceramente non mi aspettavo di fare sotto i 30” – commenta la campionessaed europea dei 100, argento a Budapest e Roma 2022 nei 50– nei 50 è difficile tenersi e non sapevo cosa aspettarmi. Sono andata a occhi chiusi ed è andata benissimo”. “Di solito il pomeriggio faccio sempre di più – aggiunge– ma questa volta mi auguro che sia diverso. Vedremo. Per adesso sta andando tutto bene, sto lavorando forte e senza pressioni. Dopo questimi fermo una ...

