(Di lunedì 17 aprile 2023) Traduciamo l’intervento che il dissidente russoha tenuto il 15 marzo 2022 alla Camera dei rappresentanti’Arizona per parlareo statoa democrazia in Russia ee aggressioni di Mosca verso l’occidente. Il 22 aprile, poco più di un mese dopo,è stato arrestato in Russia per aver diffuso “informazioni deliberatamente false” sulle Forze armate russe in quell’intervento. Oggi è stato condannato a Mosca a 25 anni di carcere. Grazie, signor presidente. Cari leadera maggioranza, cari leader di minoranza, membria Camera, signore e signori, cari amici, è un onore essere qui nel Parlamento’Arizona. Sono grato di essere qui. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Pubblichiamo le parole con cui il dissidente russo Kara-Murza denunciò gli abusi di Putin nel marzo del 2022 in Ari… - EricaDoddo : RT @EricaDoddo: @rho14WTPUX4HhQn @Helbaggoo Aspettando una nuova alba, senza odi né guerre ma tanto amore. Nuovi giorni pieni di luce e sci… - Eleonora4070 : 'In bianco e nero i ricordi di ieri il tuo sorriso il tuo sguardo le tue mani su di me aspettando un'alba nuova sog… - cla952 : Origami all’alba che intreccio con il gruppetto aspettando Clara - Vicky7__ : Sto aspettando solo per cantare a squarciagola Origami all'alba #AMICI22 -

Mi portava in giro per Roma prima dell'che aprisse il primo bar per fare colazione e la prima edicola per leggermi i quotidiani. E gli aperitivi con Norma, toscana, che parla un ...Forza Italia ha Carlo Bo ad, anche lui in cerca di una riconferma. Il centrodestra considera ... Sacchetto per ora nicchiache dal ministro arrivino segnali. Fratelli d'Italia, con l'...La Direzione distrettuale antimafia,con fiducia lo svolgimento delle lunghe e numerose ... le sirene all'dei carabinieri a Pescara Eseguita ordinanza con venti custodie cautelari, ...

Aspettando l'alba russa. Il discorso di Vladimir Kara-Murza prima dell'arresto Il Foglio

Sappiamo che l’alba arriverà. Sappiamo che ci sono molte persone in Russia ... Cosa vuoi fare”. Forse il giornalista si aspettava una risposta lunga e articolata, con varie proposte, programmi e ...Se qualcuno si aspettava un verdetto in questa 28esima giornata di campionato, si sbagliava di grosso. Discorso AS Torino Calcio a parte, mai come quest'anno l'Eccellenza è così equilibrata. Lo dimost ...