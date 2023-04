Asl Bari multata | tra gli elogi online ricevuti possibile risalire a dati sensibili Garante della privacy

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giordi63 : RT @prevenzione: Oggi il @GPDP_IT sanziona forte (€50.000) la #ASL di #Bari. Il caso è tragicomico: la ASL ha pubblicato sul sito le lett… - Bufalenet : Il #Garante #Privacy interviene contro l'#ASL #Bari, per aver pubblicato una serie di lettere di ringraziamento can… - Silv0461 : @TgrRaiPuglia @TgrRai @AslBari @GPDP_IT Elogi? La GPDP_IT non deve essersi accorta che i nomi sbianchettati erano f… - Dalagh : RT @prevenzione: Oggi il @GPDP_IT sanziona forte (€50.000) la #ASL di #Bari. Il caso è tragicomico: la ASL ha pubblicato sul sito le lett… - gdellorto1 : RT @prevenzione: Oggi il @GPDP_IT sanziona forte (€50.000) la #ASL di #Bari. Il caso è tragicomico: la ASL ha pubblicato sul sito le lett… -

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica convenzionata, nel 2022 c'è stato uno sforamento di 7,3 milioni di euro (che ha riguardato in particolare ledi Taranto, Bat e Lecce), quindi la giunta ...... sono queste le parole con cui il Garante per la protezione dei dati personali spiega l'applicazione di una sanzione di 50mila euro nei confronti dell'. L'azienda sanitaria locale, come ...L'ha ricevuto 50mila euro di multa per non aver reso anonimi alcuni documenti pubblicati online, in una sezione del sito nella quale vengono raccolti gli elogi ricevuti da pazienti e ...

"I dati sensibili dei pazienti pubblicati nelle recensioni online", multa da 50mila euro per l'Asl Bari

Il Sindacato Cobas insieme ai precari Covid di Brindisi fanno appello a tutti i precari pugliesi che per diversi motivi sono rimasti bloccati nelle assunzioni a causa del blocco totale adottato le set ...E’ quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Regione Puglia per contenere i costi della sanità dopo il buco da 450 milioni registrato nel 2022.