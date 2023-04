ASI - Alberto Scuro confermato alla presidenza (Di lunedì 17 aprile 2023) L'assemblea annuale dei delegati ASI, svoltasi il 15 aprile presso l'Auditorium Giovanni Agnelli di Torino, ha rieletto Alberto Scuro quale presidente dell'Automotoclub Storico Italiano per il quadriennio 2023-2026. Scuro, al suo secondo mandato consecutivo, sarà affiancato nel consiglio federale dai confermati Agnese Di Matteo, Ugo Gambardella, Leonardo Greco, Riccardo Zavatti, Antonio Traversa, Carlo Giuliani e Marco Galassi e dai neoeletti Antonino Auccello, Giuseppe Dell'Aversano, Mauro Pasotti, Giuliano Bensi e Costanzo Truini. Serve una legge per le storiche. "Il primo obiettivo da perseguire in futuro - ha detto Scuro - è una legge nazionale che ordini il sistema dei divieti e delle deroghe alla circolazione dei veicoli storici; dopo aver fatto un ottimo lavoro a Milano e a Torino, dobbiamo ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 aprile 2023) L'assemblea annuale dei delegati ASI, svoltasi il 15 aprile presso l'Auditorium Giovanni Agnelli di Torino, ha rielettoquale presidente dell'Automotoclub Storico Italiano per il quadriennio 2023-2026., al suo secondo mandato consecutivo, sarà affiancato nel consiglio federale dai confermati Agnese Di Matteo, Ugo Gambardella, Leonardo Greco, Riccardo Zavatti, Antonio Traversa, Carlo Giuliani e Marco Galassi e dai neoeletti Antonino Auccello, Giuseppe Dell'Aversano, Mauro Pasotti, Giuliano Bensi e Costanzo Truini. Serve una legge per le storiche. "Il primo obiettivo da perseguire in futuro - ha detto- è una legge nazionale che ordini il sistema dei divieti e delle deroghecircolazione dei veicoli storici; dopo aver fatto un ottimo lavoro a Milano e a Torino, dobbiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Imillecom : Alberto Scuro è stato rieletto presidente dell’Automotoclub Storico Italiano per il quadriennio 2023-2026. L’elezio… - AlfioManganaro : Alberto Scuro rieletto Presidente ASI per il prossimo quadriennio 2023-2026 - autologia_net : Alberto Scuro rieletto Presidente #ASI per il prossimo quadriennio 2023-2026 Alberto Scuro è stato rieletto presid… - IlModeratoreWeb : Alberto Scuro Riconfermato alla Presidenza ASI - - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #MotoriampNautica Asi: Alberto Scuro rieletto alla presidenza. “Ora guardiamo ad una legge nazionale per la circolazio… -