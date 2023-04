Ascolti TV | Domenica 16 Aprile 2023. Lo Show dei Record non va oltre il 15.2% (2.34 mln) contro la replica de La Sposa (14.7% – 2,58 mln). Fazio 12.2%-11.4%. Affari Tuoi parte bene (23.4%). Successo per Linea Verde (27.4%) (Di lunedì 17 aprile 2023) Ed Sheeran a Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 16 Aprile 2023, su Rai1 la fiction in replica La Sposa ha conquistato 2.582.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5, dalle 21.24 alle 0.25, Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 989.000 spettatori con il 4.9%. A seguire Blue Bloods ha interessato 1.129.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 1.058.000 spettatori con il 6.3% di share (anteprima di 26 minuti: 860.000 – 4.5%). Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.420.000 – 7.7%), dalle 20.35 alle 22.16 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.409.000 spettatori (12.2%) mentre, dalle 22.18 alle 0.15, Che ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 aprile 2023) Ed Sheeran a Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri,16, su Rai1 la fiction inLaha conquistato 2.582.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5, dalle 21.24 alle 0.25, Lodeiha ottenuto un ascolto medio pari a .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 989.000 spettatori con il 4.9%. A seguire Blue Bloods ha interessato 1.129.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 1.058.000 spettatori con il 6.3% di share (anteprima di 26 minuti: 860.000 – 4.5%). Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.420.000 – 7.7%), dalle 20.35 alle 22.16 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.409.000 spettatori (12.2%) mentre, dalle 22.18 alle 0.15, Che ...

