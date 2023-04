Arzano | ragazzini terrorizzano passanti in strada con pistola ad aria compressa

(Di lunedì 17 aprile 2023) Paura ad, dove un gruppo diavrebbe sparato diverse volte utilizzando unaadin. I Carabinieri della Tenenza disono intervenuti in via Colombo allertati dal 112 per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Da una prima sommricostruzione, ancora da verificare, pare che poco prima un

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che un gruppo di ragazzini abbia sparato diverse volte utilizzando una pist… - NapoliToday : #Cronaca Ragazzini terrorizzano i passanti a colpi di pistola ad aria compressa -

Colpi di pistola ad aria compressa sono stati esplosi ieri pomeriggio da un gruppo diad, in provincia di Napoli. I Carabinieri della tenenza disono intervenuti in via Colombo a seguito di una segnalazione giunta al 112 di esplosione di colpi di arma da fuoco. ...Colpi di pistola ad aria compressa sono stati esplosi ieri pomeriggio da un gruppo diad, in provincia di Napoli. I Carabinieri della tenenza disono intervenuti in via Colombo a seguito di una segnalazione giunta al 112 di esplosione di colpi di arma da fuoco. ...

Arzano, paura per colpi di pistola in strada: ma erano ragazzini che giocavano con una pistola ad aria compressa Corriere

Napoli, ragazzi sparano in strada con una pistola ad aria compressa intervengo i Carabinieri della Tenenza di Arzano ...Arzano. La violenza e i messaggi negativi dei clan della camorra locali, purtroppo, fanno breccia anche nei ragazzini. Ed è per questo che ieri pomeriggio ...