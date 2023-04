Artmarket.com: opere cofirmate da Jean-Michel Basquiat e Andy Warhol sono attualmente in mostra alla Fondation Louis Vuitton in Paris. Artprice dà uno sguardo al loro mercato. (Di lunedì 17 aprile 2023) PARIGI, 17 aprile 2023 /PRNewswire/



Mentre una tela di Andy Warhol ha generato lo scorso anno il secondo risultato migliore del mercato dell'asta d'arte (a 195 milioni di dollari) e un'opera di Jean-Michel Basquiat è stata venduta a più di 110 milioni di dollari nel 2017, i prezzi di entrambe le opere prodotte dai due artisti hanno raggiunto i 14 milioni di dollari quasi nove anni fa. Ma questa differenza di valore non ha scoraggiato Louis Vuitton Foundation di organizzare una grande mostra di opere cofirmate dalle due figure più emblematiche della scena newyorchese degli anni 60 e 80. "Veri e propri pilastri del mercato dell'arte, classificati 1° e 7° nella ...

