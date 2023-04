Artem Uss, il pm Zucca: “Nella fuga decisiva la responsabilità degli apparati di sicurezza. Il pericolo era chiaro, bastava leggere i giornali” (Di lunedì 17 aprile 2023) “In questa vicenda mi sembra evidente il ruolo decisivo degli apparati di sicurezza, che non hanno reso effettiva la misura cautelare. Ma anche la decisione dei magistrati di concedere i domiciliari è del tutto discutibile”. Enrico Zucca è noto per essere stato il pm simbolo del processo sulle violenze alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. Da oltre dieci anni, però, si è trasferito alla Procura generale del capoluogo ligure, dove si è specializzato in materia di estradizione e ha gestito molte richieste provenienti da Mosca. Al fatto.it dà la sua lettura del caso di Artem Uss, quarantenne imprenditore russo arrestato in Italia su mandato Usa ed evaso dai domiciliari subito dopo la sentenza che ne autorizzava la consegna. Proprio a Genova, peraltro, due anni fa si era verificato un episodio simile, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “In questa vicenda mi sembra evidente il ruolo decisivodi, che non hanno reso effettiva la misura cautelare. Ma anche la decisione dei magistrati di concedere i domiciliari è del tutto discutibile”. Enricoè noto per essere stato il pm simbolo del processo sulle violenze alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. Da oltre dieci anni, però, si è trasferito alla Procura generale del capoluogo ligure, dove si è specializzato in materia di estradizione e ha gestito molte richieste provenienti da Mosca. Al fatto.it dà la sua lettura del caso diUss, quarantenne imprenditore russo arrestato in Italia su mandato Usa ed evaso dai domiciliari subito dopo la sentenza che ne autorizzava la consegna. Proprio a Genova, peraltro, due anni fa si era verificato un episodio simile, ...

