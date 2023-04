Artem Uss, ecco chi in Italia ha avuto relazioni pericolose con la Russia e ora forse tira un sospiro di sollievo (Di lunedì 17 aprile 2023) “Sono solo contento che mio figlio Artem sia tornato a casa. E per questo ringrazio Vladimir Putin. Il nostro Paese ha molti amici e persone oneste che lo sostengono e che al momento giusto sono pronte ad aiutare. So di cosa parlo”. Mentre in Italia ci si accapiglia per stabilire a chi debbano essere attribuite le responsabilità per la fuga dal Paese dell’imprenditore russo Artem Uss, colpito da un mandato d’arresto negli Stati Uniti per trasferimenti di petrolio dal Venezuela verso la Cina e soprattutto per aver trafficato illegalmente materiale bellico americano a favore della Russia, tecnologie ritrovate sui tank di Mosca nella guerra contro l’Ucraina, il padre dell’uomo sospettato di attività illegali in favore della Federazione esulta per la fuga riuscita del figlio e il suo ritorno in patria. Ma Alexander Uss, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Sono solo contento che mio figliosia tornato a casa. E per questo ringrazio Vladimir Putin. Il nostro Paese ha molti amici e persone oneste che lo sostengono e che al momento giusto sono pronte ad aiutare. So di cosa parlo”. Mentre inci si accapiglia per stabilire a chi debbano essere attribuite le responsabilità per la fuga dal Paese dell’imprenditore russoUss, colpito da un mandato d’arresto negli Stati Uniti per trasferimenti di petrolio dal Venezuela verso la Cina e soprattutto per aver trafficato illegalmente materiale bellico americano a favore della, tecnologie ritrovate sui tank di Mosca nella guerra contro l’Ucraina, il padre dell’uomo sospettato di attività illegali in favore della Federazione esulta per la fuga riuscita del figlio e il suo ritorno in patria. Ma Alexander Uss, ...

