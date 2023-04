Arsenal in difficoltà, Odegaard: “Vincere la Premier League dipende ancora da noi” (Di lunedì 17 aprile 2023) Il calciatore dei Gunners ha commentato la situazione in classifica con il vantaggio sul Manchester City praticamente sparito. Leggi su itasportpress (Di lunedì 17 aprile 2023) Il calciatore dei Gunners ha commentato la situazione in classifica con il vantaggio sul Manchester City praticamente sparito.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrankDeSboer : RT @sexymancio: Tutte le squadre che hanno comandato i rispettivi campionati fino ad oggi sono in difficoltà (Arsenal Napoli Benfica), ad u… - sexymancio : Tutte le squadre che hanno comandato i rispettivi campionati fino ad oggi sono in difficoltà (Arsenal Napoli Benfic… - ale_rasch : @Fabius40884986 Mai banale. Come spesso accade nei momenti di difficoltà ti cerco e leggo sempre. Io amo Londra son… - StefanoAndriano : RT @riannuzziGPC: La difficoltà sta nella fragilità delle catene di fornitura, nella scarsità di manodopera specializzata, nella difficoltà… - sologiuma : RT @riannuzziGPC: La difficoltà sta nella fragilità delle catene di fornitura, nella scarsità di manodopera specializzata, nella difficoltà… -

Arsenal in difficoltà, Odegaard: 'Vincere la Premier League dipende ancora da noi' La Premier League si fa decisamente interessante, almeno per gli appassionati di calcio inglese e tifosi di Arsenal e Manchester City. Nonostante l'iniziale grande vantaggio conquistato, i Gunners stanno perdere qualche colpo e si trovano adesso a +4 dai rivali Citizens che, però, hanno anche una gara in ... Conte, qual è il tuo destino ... la classica sfida di Antonio Conte, che ama raccogliere squadre dalle ceneri, in difficoltà, ... ma compie una grande impresa: dopo una lunga cavalcata il Tottenham sorpassa l'Arsenal, conquista il 4&... Le partite di oggi, sabato 15 aprile 2023 - Calciomagazine Alle 18.30 il City ospita il Leicester per restare sulla scia dell'Arsenal che nell'ultima giocata ...l'ha celebrato bene tornando a vincere dopo 6 turni di astienza e complice le evidenti difficoltà ... La Premier League si fa decisamente interessante, almeno per gli appassionati di calcio inglese e tifosi die Manchester City. Nonostante l'iniziale grande vantaggio conquistato, i Gunners stanno perdere qualche colpo e si trovano adesso a +4 dai rivali Citizens che, però, hanno anche una gara in ...... la classica sfida di Antonio Conte, che ama raccogliere squadre dalle ceneri, in, ... ma compie una grande impresa: dopo una lunga cavalcata il Tottenham sorpassa l', conquista il 4&...Alle 18.30 il City ospita il Leicester per restare sulla scia dell'che nell'ultima giocata ...l'ha celebrato bene tornando a vincere dopo 6 turni di astienza e complice le evidenti... Arsenal in difficoltà, Odegaard: “Vincere la Premier League dipende ancora da noi” ItaSportPress