"Arrivato lui e addio...": Costamagna, la bomba al veleno su Nicola Porro (Di lunedì 17 aprile 2023) È lunga la lista delle stelle di Beppe Caschetto, il Richelieu della televisione: da Lilli Gruber a Giovanni Floris, da Luciana Littizzetto a Virginia Raffaele, da Maurizio Crozza a Neri Marcorè, Geppi Cucciari e Fabio Volo, Stefano De Martino, Lucia Annunziata e tanti, tanti altri. L'agente delle star, che gestisce con la Itc 2000, azienda per il 70% sua, per il 15% della moglie Rossana Mignani e per il 15% della figlia Federica, si è concesso in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, parlato del suo collega Lucio Presta e rivelato alcuni aneddoti delle star che rappresenta o ha rappresentato. Come quella volta che lui e Gianni Stella, nell'estate 2011 ad di La7, calarono sull'isola di Vulcano con un elicottero per convincere Nicola Porro a subentrare a Luisella ...

