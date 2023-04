Arrestati attivisti in Cina | Bruxelles protesta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... smilypapiking : RT @LennyBusker3: a Washington Square Park a Manhattan per esprimere solidarietà ai 47 attivisti pro-democrazia arrestati a Hong Kong ne ch… - giaciak2 : RT @LennyBusker3: a Washington Square Park a Manhattan per esprimere solidarietà ai 47 attivisti pro-democrazia arrestati a Hong Kong ne ch… - vanduz2 : RT @LennyBusker3: a Washington Square Park a Manhattan per esprimere solidarietà ai 47 attivisti pro-democrazia arrestati a Hong Kong ne ch… - LennyBusker3 : a Washington Square Park a Manhattan per esprimere solidarietà ai 47 attivisti pro-democrazia arrestati a Hong Kong… - RSInews : Australia, arrestati 50 attivisti -

...protestato con il ministero degli Esteri cinese per l'arresto di alcunie avvocati dei diritti che avrebbero dovuto incontrare funzionari europei. "Yu Wensheng e Xu Yan sono stati...... dove una manifestazione diper i diritti degli animali ha ritardato l'inizio di una ... Per gli, secondo la polizia, si ipotizza il reato di "disturbo pubblico". Animal Rising ha ...L'arresto per il danneggiamento all'Eni Il 19 aprile 2022 tredi Ultima generazione (Laura, Michele e Chloe) sono statiin seguito all'azione alla sede Eni Energy store a Roma, in ...

Liverpool, attivisti di Animal Rising fanno irruzione nell’ippodromo per salvare i cavalli: 118 arresti Il Fatto Quotidiano

BRUXELLES, 14 APR - La rappresentanza diplomatica Ue a Pechino ha protestato con il ministero degli Esteri cinese per l'arresto di alcuni attivisti e avvocati dei diritti che avrebbero dovuto ...come il localizzare "un attivista pro-democrazia di discendenza cinese che vive in California. In altre parole, la polizia cinese usava la stazione per rintracciare un residente americano sul suolo ...