Armi e Emirati Arabi: cade il divieto di export (Di lunedì 17 aprile 2023) Cdm lampo a Palazzo Chigi. Sul tavolo dei ministri la digitalizzazione del trasporto di merci su strada e la ripresa dell’export di Armi negli Emirati Arabi dopo la riduzione del coinvolgimento militare in Yemen. Il Consiglio dei ministri, su... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 aprile 2023) Cdm lampo a Palazzo Chigi. Sul tavolo dei ministri la digitalizzazione del trasporto di merci su strada e la ripresa dell’dineglidopo la riduzione del coinvolgimento militare in Yemen. Il Consiglio dei ministri, su...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni ha stabilito che non ci sarà più il divieto di vendere missi… - Agenzia_Ansa : Il governo Meloni conferma che non è più vietata l'esportazione di armi negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il… - beverlytozier3 : RT @ultimora_pol: Il Consiglio dei Ministri conferma di aver 'dato attuazione a quanto stabilito dal precedente Governo': non è più vietata… - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: Il governo Meloni conferma che non è più vietata l'esportazione di armi negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il Consig… - javert64 : RT @fanpage: Il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni ha stabilito che non ci sarà più il divieto di vendere missili e bombe… -

Spaccio e detenzione droga, stretta FdI: carcere fino 5 anni per casi lieve entità Leggi anche Armi a Emirati Arabi, cade divieto export L'attuale legge prevede, nel caso in cui il fatto sia di "lieve entità", una reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a ... Consiglio ministri: stop a divieto di esportare armi negli Emirati L'impegno degli Emirati Arabi Uniti con altri attori regionali ha fatto progressi. Tra il 2015 e il 2021 gli Emirati hanno stanziato 5,5 miliardi di euro per la stabilizzazione e ricostruzione dello ... Armi a Emirati Arabi, cade divieto export Cade il divieto di export di armi negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il governo, rende noto il comunicato diffuso post Cdm, dando attuazione a una decisione presa dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi. "Il 5 ... Leggi ancheArabi, cade divieto export L'attuale legge prevede, nel caso in cui il fatto sia di "lieve entità", una reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a ...L'impegno degliArabi Uniti con altri attori regionali ha fatto progressi. Tra il 2015 e il 2021 glihanno stanziato 5,5 miliardi di euro per la stabilizzazione e ricostruzione dello ...Cade il divieto di export dinegliArabi Uniti. Lo ha deciso il governo, rende noto il comunicato diffuso post Cdm, dando attuazione a una decisione presa dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi. "Il 5 ... Armi a Emirati Arabi, cade divieto export Adnkronos Cdm, cade il divieto di export di armi negli Emirati Arabi Uniti Dopo oltre 30 anni cade il divieto di esportazione di armi dall’Italia verso gli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il consiglio dei ministri «dopo aver ascoltato una dettagliata relazione del Ministro ... Governo, da Cdm stop al divieto di export di armi in Emirati Arabi Lavrov arriva proprio mentre il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, torna da una visita di stato in Cina, ed entrambe le missioni fanno parte - riporta la Bbc - di una ripresa delle ... Dopo oltre 30 anni cade il divieto di esportazione di armi dall’Italia verso gli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il consiglio dei ministri «dopo aver ascoltato una dettagliata relazione del Ministro ...Lavrov arriva proprio mentre il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, torna da una visita di stato in Cina, ed entrambe le missioni fanno parte - riporta la Bbc - di una ripresa delle ...