Armi a Emirati Arabi, cade divieto export (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - cade il divieto di export di Armi negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il governo, rende noto il comunicato diffuso post Cdm, dando attuazione a una decisione presa dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi. "Il 5 agosto 2021 - si legge nella nota - il Consiglio dei ministri ha avuto conferma dall'allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Parlamento, dopo un'indagine conoscitiva della Commissione affari esteri e comunitari della Camera, del fatto che l'impegno militare degli Emirati Arabi Uniti in Yemen era cessato. In seguito, lo scenario ha continuato a evolversi positivamente: da aprile 2022 le attività militari in Yemen sono rallentate e circoscritte e l'attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) -ildidinegliUniti. Lo ha deciso il governo, rende noto il comunicato diffuso post Cdm, dando attuazione a una decisione presa dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi. "Il 5 agosto 2021 - si legge nella nota - il Consiglio dei ministri ha avuto conferma dall'allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Parlamento, dopo un'indagine conoscitiva della Commissione affari esteri e comunitari della Camera, del fatto che l'impegno militare degliUniti in Yemen era cessato. In seguito, lo scenario ha continuato a evolversi positivamente: da aprile 2022 le attività militari in Yemen sono rallentate e circoscritte e l'attività ...

Sudan: proseguono i combattimenti a Khartum. Al Burhan apre al dialogo 'ma solo dopo resa dei ribelli' Nel frattempo, stando a quanto riferiscono fonti di stampa locali, si segnala un ampio uso di armi ... Charles Michel, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, ... "Uno stato di spettatori" ...di mantenere una forte autonomia delle sue milizie e di acquistare equipaggiamenti ed armi di alta ... Dagalo è diventato molto potente con le Rsf, grazie a ingerenze sia russe che degli Emirati. Ha ... La lunga mano della Russia nell'oro del Sudan ... comandante delle Forze armate e legato a Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto, e il ...schierato il Sudan su posizioni vicine a Mosca dando ampio spazio ad investitori e mercanti di armi". Ma ...