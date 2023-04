Armi a Emirati Arabi, cade divieto export (Di lunedì 17 aprile 2023) cade il divieto di export di Armi negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il governo, rende noto il comunicato diffuso post Cdm, dando attuazione a una decisione presa dal precedente esecutivo guidato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023)ildidinegliUniti. Lo ha deciso il governo, rende noto il comunicato diffuso post Cdm, dando attuazione a una decisione presa dal precedente esecutivo guidato ...

