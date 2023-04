Argentina è pronta a ospitare i Mondiali under 20 (Di lunedì 17 aprile 2023) In attesa dell'annuncio ufficiale della Fifa che le attribuirà l'organizzazione, l'Argentina è pronta a ospitare i Mondiali di calcio under 20, dopo la rinuncia dell'Indonesia a cui la manifestazione ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) In attesa dell'annuncio ufficiale della Fifa che le attribuirà l'organizzazione, l'di calcio20, dopo la rinuncia dell'Indonesia a cui la manifestazione ...

