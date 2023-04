Arezzo | reddito di cittadinanza | 26 denunciati per averlo riscosso indebitamente

Presenti a Verona i partner tecnici: la Coop Betadue die la Vecchia Cantina di ... inserimenti lavorativi di persone fragili non solo per garantire unma per migliorarne la condizione ......con o senza strumenti a sostegno del(dunque è incluso anche chi è percettore didi ... in Toscana al via il 6 luglio 5 Aprile 2023, registrato un caso di dengue 3 Aprile 2023 ...Nate rispettivamente a San Giovanni Valdarno in provincia die a Campobasso suocera e nuora ... Tre giorni dopo vittima fu un 83enne, rapinato anche della carta deldi cittadinanza nella ...

Reddito di cittadinanza, i carabinieri scoprono 26 furbetti LA NAZIONE

Le indagini dei carabinieri di Cavriglia (Arezzo) hanno portato alla denuncia per truffa di 26 persone che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza ...Tutto è iniziato dalla segnalazione da parte dei militari dell’Arma delle irregolarità riguardanti due soggetti.