(Di lunedì 17 aprile 2023)– Il 14 aprile 2023, l’del Comune di, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, motivate dalla sua candidatura a Sindaco della Città di Pomezia. “Con rammarico accetto le dimissioni dell’, che ringrazio per l’incarico svolto con professionalità e impegno dal mese di agosto 2022 a oggi – commenta il Sindaco di, Maurizio Cremonini -. Nell’augurarle le migliori fortune per questa sfida intrapresa nella Città di Pomezia, mi sento di porgerle la gratitudine della Comunità diper il lavoro che ha portato avanti quotidianamente, conclusosi con l’approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2023/2025 avvenuta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ardea, l’Assessore Veronica Felici rassegna le dimissioni: è in corsa per le elezioni di Pomezia -

Ardea, Veronica Felici si è dimessa da assessore alle finanze Il Faro online

a Pomezia 2023, ormai ci siamo. Dopo che le coalizioni e le singole liste hanno deciso quali sono i loro candidati sindaci, ecco che sono stati resi noti anche i componenti delle liste che li supporta ...ROCCA DI PAPA (politica) - Veronica Cedroni non si candiderà in consiglio comunale in prima persona ma assicura il proprio sostegno al leader del centrosinistra roccheggiano ilmamilio.it - contenuto .