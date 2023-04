(Di lunedì 17 aprile 2023)dovrà molto probabilmente rinunciare ad implementare sul suo iPhone 15 Pro i pulsanti allo stato solido, che tanti attendevano. Nonostante alcuni video avessero mostrato i pulsanti allo stato solido di iPhone 15 Pro e tutti i leaker fossero concordi sul debutto di questa nuova tecnologia di interazione, un contrordine è arrivato dall’affidabile analista di mercato Ming-Chi Kuo. I pulsanti allo stato solido, attesi dai fan di, molto probabilmente non troveranno posto nell’iPhone 15 Pro – ilovetrading.itKuo è stato il primo a diffondere questa notizia e altri leaker avevano in seguito confermato l’utilizzo da parte didi due Taptic Engine aggiuntivi per fornire un feedback tattile in grado di simulare la sensazione di pressione dei pulsanti. Sembra invece che questa feature slitterà al prossimo anno, con il rilascio di ...

...non si può rimanere delusi da, infatti troviamo due fotocamere principali da 12 MP con aperture focali rispettivamente da f/1.6 e f/2.4 . Inoltre, anche la fotocamera frontale non...... è una ventata d'aria fresca improvvisa che nonmai. L'abbraccio dei grattacieli che ... cosa vedere, cosa fare, dove andare Basta un solo sguardo, appena giunti nella 'Big', per rendersi ...4 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTE Notizie Relazionate Siri TecnologiaArticolo Ernie Bot, il ChatGPT cinese di Baidu, è ufficiale magli investitori 42 16 Marzo 2023

Apple delude gli utenti, la novità tanto attesa non ci sarà più iLoveTrading

Non credete a tutto ciò che leggete sul web. I rumor sui futuri prodotti di Apple non sono mai stati così volatili come in queste ultime settimane.Apple subisce il calo della domanda di PC: le spedizioni di Mac in caduta libera potrebbero influenzare la prossima trimestrale Ecco come investire con i Turbo Certificates di BNP Paribas.