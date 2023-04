Appartamento in fiamme al Pigneto per una candela, Nonna Roma lancia l’allarme su chi non può pagare le bollette (Di lunedì 17 aprile 2023) Casa in fiamme al Pigneto per l’incauto utilizzo di una candela in casa per fare luce. Così è morta un’anziana signora di 77 anni, divorata dalle fiamme che si erano propagate nella propria dimora. Una situazione che probabilmente ha riguardato una delle tante persone con il problema di dover pagare le bollette, soprattutto dopo i rincari dell’energia che hanno piede in Italia. Forse perchè impossibilitata a pagare la bolletta della luce, la signora si faceva luce con una candela la sera. candela che forse è caduta per terra, permettendo alle fiamme – in dinamiche da chiarire – di prendere piede nell’Appartamento e divorare la signora. Casa in fiamme al Pigneto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Casa inalper l’incauto utilizzo di unain casa per fare luce. Così è morta un’anziana signora di 77 anni, divorata dalleche si erano propagate nella propria dimora. Una situazione che probabilmente ha riguardato una delle tante persone con il problema di doverle, soprattutto dopo i rincari dell’energia che hanno piede in Italia. Forse perchè impossibilitata ala bolletta della luce, la signora si faceva luce con unala sera.che forse è caduta per terra, permettendo alle– in dinamiche da chiarire – di prendere piede nell’e divorare la signora. Casa inal, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Appartamento in fiamme al Pigneto per una candela, Nonna Roma lancia l’allarme su chi non può pagare le bollette - tigrelt : RT @laperlaneranera: Anziana Disabile (76)muore tra le fiamme del suo appartamento a Roma In casa con lei il marito di 77 anni e il figlio… - lacittanews : Un morto e due feriti. È il bilancio di un incendio divampato in un appartamento al Pigneto, a Roma. La vittima è A… - VincenzoGrauso : Muore per una candela accesa . Non aveva l energia elettrica - RectrixMundi : RT @RaiNews: Il letto su cui la donna dormiva ha preso fuoco a causa, forse, di una candela rimasta accesa. La tragedia è avvenuta nel quar… -