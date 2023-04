Anzio | stretta del Nas sui bar | multe e sanzioni

(Di lunedì 17 aprile 2023)– Continuano i controlli alle attività commerciali del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di, congiuntamente ai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma. Nella scorsa mattinata, sono stati controllati due bar, uno aded uno nella frazione di Lavinio Lido di Enea. In entrambe le circostanze sono state riscontrate alcune irregolarità: nel primo caso, durante l’accertamento, è emerso che un dipendente era impiegato senza il regolare contratto di lavoro. Di conseguenza al titolare veniva inflitta la sne amministrativa di 3600 €, ai sensi dell’art. 36 bis c. 7 del D.L. 223/2006 e la sne accessoria di 2500 € con conseguente sospensione dell’attività lavorativa. Inoltre, il datore di lavoro dovrà assumere il ...

