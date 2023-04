Anziano tenta il suicidio dal molo | Pescara choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) La Guardia di Finanza diha salvato un 72enne che ha cercato di togliersi la vita gettandosi dalNord del porto di. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedi 13 aprile. Secondo quanto appreso, l'uomo era in evidente stato di agitazione per avere avuto accese discussioni con i propri familiari. Accompagnato fuori dalla balaustra del, il 72enne è stato poi raggiunto sul posto dalla moglie e il figlio, immediatamente contattati dai militari della Guardia di Finanza. Non è stato necessario il ricovero in ospedale dell'