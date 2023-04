Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: weekend in famiglia tra amore e promesse mantenute (Di lunedì 17 aprile 2023) Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria trascorrono un piacevole weekend in famiglia tra amore, sorrisi e semplicità. Sempre più innamorati, uniti, complici e affiatati. Si mostrano così Antonella Fiordelisi ed Edoardo… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 17 aprile 2023)edtrascorrono un piacevoleintra, sorrisi e semplicità. Sempre più innamorati, uniti, complici e affiatati. Si mostrano cosìed… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - luce20430047601 : @Anto_Fiordelisi Brava Antonella daje - silvia21015268 : RT @lory_piccola: A:cosa pensi? E:siamo2cretini. A:ti immagini che esco E:io mi ammazzo E:Antonella Meglio uscire da questa stanza..per il… - annawelcome68 : @sospirigelidi @drojette @Anto_Fiordelisi Questo è uno dei video più belli in cui Antonella in cui finalmente Luca… - MiriamZodio : RT @lory_piccola: A:cosa pensi? E:siamo2cretini. A:ti immagini che esco E:io mi ammazzo E:Antonella Meglio uscire da questa stanza..per il… -