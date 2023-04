Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 17 aprile

(Di lunedì 17 aprile 2023): una nuova e sorprendentedi Unaltrasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 17Lara, a modo suo, intensifica la tensione tra Ferri e Marina, spingendo la donna verso Arnaud. Di fronte alla concreta possibilità di perdere il lavoro, Franco è costretto a fare uno sconfortante bilancio della propria vita lavorativa. Diego e Nunzio si confrontano su come rilanciare il Caffè Vulcano nonostante i timori di Silvia, refrattaria a qualsiasi tipo di investimento.Unal ...

Nuova settimana, nuove emozioni per il pubblico di Un Posto al Sole. Scopriamo tutte le anticipazioni sulle nuove puntate della soap di Rai Tre ...