Annalisa su Virginio e la mancata vittoria ad Amici: “Se lui è famoso?” (Di lunedì 17 aprile 2023) L’esito del televoto della finale di Amici nel 2011 ha diviso il pubblico, in molti infatti tifavano per il vincitore Virginio Simonelli (che ha vinto con il 50,3%), ma tanti altri per la seconda classificata, Annalisa Scarrone. E proprio la cantante qualche giorno fa ha parlato di quella finalissima in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Cosa posso dire, secondo me bisogna rispettare il televoto. Poi ovvio che se mi guardo indietro posso dire che se magari avessi parlato di più forse le cose sarebbero andare in maniera diversa“. E ieri della cantante di Mon Amour e di Virginio si è parlato parecchio, perché Simonelli ha pubblicato un tweet che ai fan della Scarrone è sembrato una frecciatina rivolta alla loro beniamina. Annalisa Scarrone su Virginio e la finale di ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 aprile 2023) L’esito del televoto della finale dinel 2011 ha diviso il pubblico, in molti infatti tifavano per il vincitoreSimonelli (che ha vinto con il 50,3%), ma tanti altri per la seconda classificata,Scarrone. E proprio la cantante qualche giorno fa ha parlato di quella finalissima in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Cosa posso dire, secondo me bisogna rispettare il televoto. Poi ovvio che se mi guardo indietro posso dire che se magari avessi parlato di più forse le cose sarebbero andare in maniera diversa“. E ieri della cantante di Mon Amour e disi è parlato parecchio, perché Simonelli ha pubblicato un tweet che ai fan della Scarrone è sembrato una frecciatina rivolta alla loro beniamina.Scarrone sue la finale di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bettadedo : RT @nick_tara92: Virginio si sta prendendo merda addosso dai fan di Annalisa per questo tweet in cui non la menziona neanche. Io per aver s… - mirkolilmonster : RT @nevesumarte: Sommando tutti gli ascolti di Virginio otteniamo la metà degli ascolti di Bellissima, ce lo spiega a annalisa che è laurea… - lizyosb : @nontiassomiglio Perchè Virginio ha scritto per la Pausini? Capirai ?? sai che perdita, annalisa ha scritto per Tony… - nontiassomiglio : Adoro Annalisa ma non si può paragonare la sua carriera a quella di Virginio. Un artista non sta solo sotto i rifle… - hachihachiko85 : RT @nick_tara92: Virginio si sta prendendo merda addosso dai fan di Annalisa per questo tweet in cui non la menziona neanche. Io per aver s… -