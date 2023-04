Annalisa massacrata dal collega di Amici? "Essere artisti è...", viene giù tutto (Di lunedì 17 aprile 2023) Virginio Simonelli contro Annalisa, sua ex compagna ad Amici nel 2011. All'epoca la cantante di Bellissima giunse seconda, ma la sua carriera ha preso ugualmente il volo. Simonelli, invece, quell'edizione la vinse e si è distinto per aver scritto svariate canzoni per molti artisti di successo, come Laura Pausini, Raf, Lorenzo Fragola ed Elisa. La polemica tra i due scaturisce da alcuni giudizi, soprattutto della critica, sulla svolta pop della cantante savonese, accusata di essersi dedicata troppo a musica di successo solamente per i social e con il solo scopo di diventare virale su Tiktok. E, a questo coro, si è unito su Twitter anche Simonelli che ha scritto: “Essere artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Virginio Simonelli contro, sua ex compagna adnel 2011. All'epoca la cantante di Bellissima giunse seconda, ma la sua carriera ha preso ugualmente il volo. Simonelli, invece, quell'edizione la vinse e si è distinto per aver scritto svariate canzoni per moltidi successo, come Laura Pausini, Raf, Lorenzo Fragola ed Elisa. La polemica tra i due scaturisce da alcuni giudizi, sopratdella critica, sulla svolta pop della cantante savonese, accusata di essersi dedicata troppo a musica di successo solamente per i social e con il solo scopo di diventare virale su Tiktok. E, a questo coro, si è unito su Twitter anche Simonelli che ha scritto: “è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SCAREVEDOFHAPPY : RT @airplaneoversea: I cantanti italiani pene muniti vengono coccolati quando si comportano in maniera strafottente e elogiati quando ripro… - Tanka211 : Per me la canzone più bella di #Annalisa è e resterà sempre Il mondo prima di te, che non mi sembra una canzonetta… - Olty86 : @Gio_Co2 La verità è che Annalisa l'hanno massacrata dall'inizio senza motivo. Un sacco di giornalai da Amici a San… - angvlica : RT @airplaneoversea: I cantanti italiani pene muniti vengono coccolati quando si comportano in maniera strafottente e elogiati quando ripro… - eun0oia : RT @airplaneoversea: I cantanti italiani pene muniti vengono coccolati quando si comportano in maniera strafottente e elogiati quando ripro… -