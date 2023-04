Angry Birds cambia casa SEGA comprerà Rovio per 706 milioni di euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Rovio Entertainment, la società di Angry Birds accetta offerta da 706 milioni di Sega - MsmDimarco : Ne avevo scritto proprio di recente. A ulteriore dimostrazione - se mai servisse - che le cose in questo settore ac… - MsmDimarco : Da tempo Rovio cercava un compratore per stabilizzare la sua situazione, molto dipendente da Angry Birds, che nel Q… - MsmDimarco : Alla fine, Rovio (creatore di Angry Birds) se l’è comprata SEGA. SEGA intende espandersi nel mercato mobile, che è… - Digital_Day : SEGA intende espandersi nel mercato mobile, che è la specialità della finlandese Rovio. Un occhio anche alle potenz… -

La giapponese Sega lancerà un'Opa per acquistare il finlandese Rovio, noto per la serie di successo '', per quasi 700 milioni di euro. L'annuncio arriva dalle due società di videogiochi. L'offerta, che rappresenta un premio del 19% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Rovio ...La finlandese Rovio Entertainment, conosciuta per il gioco '', ha dichiarato di aver accettato un'offerta di acquisizione da 706 milioni di euro (776,1 milioni di dollari) da parte della giapponese Sega. Il Wall Street Journal aveva precedentemente ...Ppa - 17 - 04 - 23 09:25:19 (0185)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN Economia flash 17 April - 09:39 *** Rovio Entertainment: societa' diaccetta offerta da 706 mln di Sega (Il Sole 24 Ore Radiocor ...

Sega ha annunciato l'acquisizione di Rovio e Angry Birds per 706 milioni di euro Multiplayer.it

SEGA ha annunciato l'acquisizione di Rovio Entertainment, studio di videogiochi finlandese creatore di Angry Birds. La multinazionale giapponese non è solita a questo tipo di operazioni, avendo acquis ...L'offerta, che rappresenta un premio del 19% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Rovio venerdì, fa parte dell'"obiettivo a lungo termine" del marchio Sonic hedgehog di espandersi nel ...