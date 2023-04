Andrej Rublev trionfa a Monte-Carlo: battuto Rune in finale (Di lunedì 17 aprile 2023) Si è concluso ieri un appassionante Masters 1000 di Monte-Carlo che è iniziato e concluso di fatto con dei veri e propri colpi di scena. Tra big eliminati, imprese e pioggia, non sono mancate dunque le emozioni e a capo di tutto alla fine è salito Andrej Rublev. Il tennista russo ha battuto in finale Holger Rune in tre set ed ha conquistato così il primo Masters 1000 in carriera. Andiamo brevemente a ripercorrere il match. Andrej Rublev in trionfo a Monte-Carlo Photo Credit: via Twitter, @atptourDue anni fa aveva dato nuovo appuntamento con la storia, dopo quella sconfitta contro Tsitsipas in finale che di fatto aveva giocato quasi senza alcuna opposizione. Stavolta le cose sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Si è concluso ieri un appassionante Masters 1000 diche è iniziato e concluso di fatto con dei veri e propri colpi di scena. Tra big eliminati, imprese e pioggia, non sono mancate dunque le emozioni e a capo di tutto alla fine è salito. Il tennista russo hainHolgerin tre set ed ha conquistato così il primo Masters 1000 in carriera. Andiamo brevemente a ripercorrere il match.in trionfo aPhoto Credit: via Twitter, @atptourDue anni fa aveva dato nuovo appuntamento con la storia, dopo quella sconfitta contro Tsitsipas inche di fatto aveva giocato quasi senza alcuna opposizione. Stavolta le cose sono ...

