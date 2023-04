Andrea Lo Cicero dimagrito di 25 chili | che dieta ha fatto? C’entra una malattia?

Leggi su donnapop

(Di lunedì 17 aprile 2023)Lo, ex rugbista italiano conosciuto anche per la sua partecipazione a diversi programmi molto popolari in Tv, ultimamente si mostra al pubblico vistosamente. Dietro alla perdita di peso dell’atleta qualcuno pensa a una, altri suggeriscono che si tratti di una. Scopriamo di seguito tutti i particolari della forma ritrovata. Leggi...