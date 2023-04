Andrea Lo Cicero | chi è la moglie Roberta Fiore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dal campo alla guida dei giocatori in quanto allenatore, poi opinionista e conduttore televisivo. La carriera diLo, ex rugbysta, è simile a quella di tante altre personalità del mondo dello sport. Quando giocava Lolo chimavano il Barone. Il soprannome non è dovuto per particolari dote sportive, fisiche o caratteriali, ma possiamo dire ‘di sangue’. Nato a Catania nel maggio 1976, la sua famiglia discende da un antico ramo nobiliare. La carriera nel rugby inizia che non è neanche maggiorenne. È il 1993 e entra nalla squadra degli armatori Catania. Da lì comincia un lungo girovagare che lo porta avanti e indietro per lo stivale: dopo la città natale va a Bologna, sale ancora più a Nord a Rovigo per poi scendere nella capitale. Ha ventiquattro anni nel 2000 quando entra nella Nazionale di Rugby. La sua ...