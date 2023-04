Ancona, maxi rissa tra tifosi e giocatori a una partita di pallanuoto: deve intervenire la polizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Risse e scontri nel campionato di Serie B maschile di pallanuoto: la partita tra Osimo Pirates e Rapallo Nuoto Ssd, disputata alla piscina comunale del Passetto ad Ancona, è terminata con l’arrivo della polizia. Tutto è partito con il pugno scagliato da un giocatore del Rapallo ai danni di un pallanuotista dell’Osimo Pirates: dopo un iniziale parapiglia che ha coinvolto anche gli altri giocatori, i due sono stati divisi, ma il gesto non è piaciuto al pubblico. A fine gara, la tensione si è accesa soprattutto tra i tifosi della squadra di casa e i giocatori ospiti: la rissa che si è scatenata ha portato all’intervento degli agenti della Questura e della Squadra Volante di Ancona. I poliziotti hanno sedato gli animi e hanno invitato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Risse e scontri nel campionato di Serie B maschile di: latra Osimo Pirates e Rapallo Nuoto Ssd, disputata alla piscina comunale del Passetto ad, è terminata con l’arrivo della. Tutto è partito con il pugno scagliato da un giocatore del Rapallo ai danni di un pallanuotista dell’Osimo Pirates: dopo un iniziale parapiglia che ha coinvolto anche gli altri, i due sono stati divisi, ma il gesto non è piaciuto al pubblico. A fine gara, la tensione si è accesa soprattutto tra idella squadra di casa e iospiti: lache si è scatenata ha portato all’intervento degli agenti della Questura e della Squadra Volante di. I poliziotti hanno sedato gli animi e hanno invitato il ...

