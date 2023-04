Ancelotti | «Futuro? Ho detto più volte che ho un contratto e vorrei restare al Real Madrid»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Champions contro il Chelsea Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Stiamo bene, motivati come sempre. Sono partite importanti, dobbiamo pensare che mancano 90 minuti e può succedere di tutto. Siamo pronti a dare il massimo, non sarà affatto una partita facile. L’undici titolare? Questa rosa mi fa cambiare tanteidea… Pensare di avere un 11 preferito è irrispettoso nei confronti di chi gioca meno e fa molto bene. Camavinga sta bene e potrebbe giocare a sinistra.? Non voglio più parlarne. Hopiùche ho une ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Il chiarimento di #Ancelotti - sportli26181512 : Real Madrid, Ancelotti: 'Siamo i re della Champions. Sul futuro di Kroos...': L'allenatore del Real Madrid Carlo An… - sportli26181512 : Ancelotti ct del Brasile? Militao: 'Ci scherziamo su': Presente in sala stampa con Carlo Ancelotti, il difensore br… - sportli26181512 : Real Madrid, Ancelotti: 'Resterò senza dubbio un'altra stagione. Rispetterò il contratto': Carlo Ancelotti, allenat… - OdeonZ__ : Il lungo bivio di Ancelotti fra la Champions e il Brasile -

Commenta per primo L'allenatore del Real Madrid Carloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale ... Suldi Kroos, che potrebbe rinnovare il ...Commenta per primo Presente in sala stampa con Carlo, il difensore brasiliano del Real Madrid Eder Militao ha parlato anche deldel suo allenatore: 'Mi aiuta molto, è un grande allenatore. Mi ha insegnato tanto, lo fa ogni giorno. ......avverte: "Il Chelsea è in un momento difficile ma ha davanti un'opportunità enorme per cui dovremo cercare di dare il massimo domani". Inevitabili le domande sulma la risposta è la ...

Il lungo bivio di Ancelotti fra la Champions e il Brasile La Gazzetta dello Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ... Camavinga sta bene e potrebbe giocare a sinistra. Futuro Non voglio più parlarne. Ho detto più volte che ho un contratto e vorrei restare al Real ...Carlo Ancelotti ha parlato alla vigilia della sfida tra Chelsea ... Una storia che vorremmo rendere ancora migliore". Sul suo futuro: "Non voglio più parlarne. Ho detto più volte che ho un contratto e ...