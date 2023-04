Amore e musica, la forza salvatrice di Ed Sheeran (Di lunedì 17 aprile 2023) Nella serata di domenica, il Fabrique di Milano ha aperto le sue porte a un evento esclusivo: un secret show del cantautore britannico Ed Sheeran. L’artista ha condiviso con i 400 fortunati fan presenti alcuni brani del suo attesissimo album “–” (Subtract), la cui pubblicazione è prevista per il 5 maggio sotto l’etichetta Warner Music. Un anno difficile trasformato in arte Sheeran, voce, chitarra e pianoforte, ha offerto un’esibizione ricca di emozioni, raccontando un anno segnato dalla sofferenza e dalla lotta contro il cancro della moglie, all’epoca in attesa della loro figlia Jupiter. «Mi sembrava di affogare fra le onde, di non vedere un’uscita», ha rivelato. Fortunatamente, oggi madre e figlia stanno bene, ma nulla era scontato. Il cantante di Halifax ha confessato di aver trovato nella musica una sorta di “psicanalisi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Nella serata di domenica, il Fabrique di Milano ha aperto le sue porte a un evento esclusivo: un secret show del cantautore britannico Ed. L’artista ha condiviso con i 400 fortunati fan presenti alcuni brani del suo attesissimo album “–” (Subtract), la cui pubblicazione è prevista per il 5 maggio sotto l’etichetta Warner Music. Un anno difficile trasformato in arte, voce, chitarra e pianoforte, ha offerto un’esibizione ricca di emozioni, raccontando un anno segnato dalla sofferenza e dalla lotta contro il cancro della moglie, all’epoca in attesa della loro figlia Jupiter. «Mi sembrava di affogare fra le onde, di non vedere un’uscita», ha rivelato. Fortunatamente, oggi madre e figlia stanno bene, ma nulla era scontato. Il cantante di Halifax ha confessato di aver trovato nellauna sorta di “psicanalisi ...

