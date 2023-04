Amnesty contro la condanna di Kara - Murza | ' La repressione di Putin ricorda quella staliniana'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : L'attivista russo contro la guerra Vladimir Kara-Murza è stato condannato a 25 anni di carcere - amnestyitalia : Angelina Jolie e Amnesty International hanno unito le forze per realizzare una pubblicazione per i ragazzi e le rag… - stefaniatrevis1 : RT @RiccardoNoury: Attivista russo contro la guerra Vladimir Kara-Murza condannato a 25 anni di carcere - sadape54 : RT @amnestyitalia: L'attivista russo contro la guerra Vladimir Kara-Murza è stato condannato a 25 anni di carcere - globalistIT : -

...esempio della sistematica repressione in corsola società civile russa, che il Cremlino ha ulteriormente inasprito e accelerato dopo l'invasione dell'Ucraina, si legge nella nota di. I ...... "È una voce della ragione coraggiosa e intelligente che si oppone al regime disumano di Putin e all'aggressionel'Ucraina. Questa sentenza è l'ennesima presa in giro della giustizia"....Considerato daInternational 'prigioniero di coscienza', in un discorso nell'ultima udienza ...25 anni 'un chiaro ritorno al terrore staliniano' e aveva denunciato che 'i capi d'accusa...

L'attivista e giornalista, sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento, era stato arrestato l’11 aprile 2022. Il tribunale di Mosca lo ha giudicato colpevole di "alto tradimento". Amnesty Internati ...Attivista russo contro la guerra Vladimir Kara-Murza condannato a 25 anni di carcere. Amnesty International: “Reminiscenza della repressione staliniana” ...