Amministrative 2023, Alleanza Verdi-Sinistra la novità della tornata in provincia di Salerno (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In provincia di Salerno la novità politica di questa tornata elettorale è la presenza di Alleanza Verdi e Sinistra nelle coalizioni progressiste. Il simbolo con cui è stato eletto il deputato Franco Mari sarà quindi sulle schede elettorali delle più grandi amministrazioni comunali al voto nel mese di maggio, mentre a Pellezzano, come in altri centri più piccoli, i candidati rossoVerdi saranno all’interno di liste civiche. “A Scafati, come a Pontecagnano Faiano, siamo presenti con liste competitive a sostegno degli unici candidati a sindaco che possono battere le destre – ha detto Mari -. A livello locale, come sul piano nazionale, Alleanza Verdi e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Indilapolitica di questaelettorale è la presenza dinelle coalizioni progressiste. Il simbolo con cui è stato eletto il deputato Franco Mari sarà quindi sulle schede elettorali delle più grandi amministrazioni comunali al voto nel mese di maggio, mentre a Pellezzano, come in altri centri più piccoli, i candidati rossosaranno all’interno di liste civiche. “A Scafati, come a Pontecagnano Faiano, siamo presenti con liste competitive a sostegno degli unici candidati a sindaco che possono battere le destre – ha detto Mari -. A livello locale, come sul piano nazionale,e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ass_ContiamoCi : RT @Giacomini_Dario: Con il nostro candidato sindaco dr. Stefano Crescioli per riaffermare i diritti costituzionali calpestati. Vota e fai… - Crudeli45198835 : Amministrative 2023, San Pietro, San Donaci e Torre: tutti i candidati San Pietro Vernotico uno dei paesi Pugliesi… - OFerrari1991 : Noto che in Area Sud la campagna elettorale che porterà alle prossime elezioni amministrative è cominciata nel migl… - intoscana : Toscana, elezioni amministrative per scegliere i sindaci: si voterà in due giorni, il 14 e il 15 maggio prossimi. S… - LameziaInforma : Due liste in corsa per le elezioni amministrative a San Mango d’Aquino -